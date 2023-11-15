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الصحة الفلسطينية تحذر من نتائج كارثية لاقتحام مجمع الشفاء

11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين بمجمع الشفاء في غزة، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المستشفى.


وقالت الكلية في بيان لها: "قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمجمع الشفاء الطبي".


وحذرت من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحاما كاملا لمجمع الشفاء الطبي.


يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة


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