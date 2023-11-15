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قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق اليوم - اسماء

11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد والمفرق الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمدينة اربد شارع الأنصار في حي النصر، وشارع الأحرار من الساعة 3:30 عصراً ولغاية 8:30 مساءً .
وأضافت أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق منطقتي الباعج بالكامل والكوم الأحمر، وستكون مدته من الساعة 9 صباحاً ولغاية 5 مساءً.

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