جريمة بشعة في بريطانيا .. فتى بعمر الـ 15 عاماً يقتل زميله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خدع تلميذ ألماني يبلغ من العمر 15 عامًا، والديه بشأن شعوره بالمرض حتى يتمكن من التغيب عن المدرسة، قبل أن يسرق مسدس جده ويطلق النار على زميله.

وفي التفاصيل، أخبر ماتيا زيغري والدته أنه مريض جدًا لدرجة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة . وعندما غادرت والدته، البالغة من العمر 42 عامًا للعمل، بدأ ابنها بالبحث عن مفتاح خزانة جده القديمة، في مسقط رأسهم في مدينة بادن فورتمبيرغ في بريطانيا.

وتقول الشرطة إن زيغري، وهو من أصول صربية، عثر على مسدس بيريتا M9 نصف آلي في الخزانة وأخذه إلى مدرسته بقصد قتل زميله باولوس.

وقبض على زيغري من قبل أحد الوالدين الذي كان في مبنى المدرسة ونجح في إقناع المراهق بإلقاء السلاح. وقد تم الآن فتح تحقيق مع والدي زيغري بعد أن تركوه في المنزل بمفرده وبمسدس في منزلهم.

وبدورها، قالت والدة زيغري: "نحن متورطون الآن لأن السلاح جاء من منزلنا. لكنه كان مغلقا بشكل صحيح. نحن الآن نعتبر عائلة من القتلة. جاءت الشرطة لتفتيش المنزل مرتين".

لبنان 24

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