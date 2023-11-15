غارات اسرائيلية وقصف مدفعي شمالي قطاع غزة

غارات اسرائيلية وقصف مدفعي شمالي قطاع غزة
التاريخ
11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شن جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
واقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء مجمع الشفاء الطبي بزعم تنفيذه عملية ضد حركة حماس في جزء معين من مستشفى الشفاء بناء على ما أسماها "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".
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