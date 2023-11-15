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غارات اسرائيلية وقصف مدفعي شمالي قطاع غزة

11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شن جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

واقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء مجمع الشفاء الطبي بزعم تنفيذه عملية ضد حركة حماس في جزء معين من مستشفى الشفاء بناء على ما أسماها "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".

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