الاحتلال يعتقل 15 طالبة جامعية بالخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، في بيت كاحل والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينياً بينهم 15 طالبة جامعية من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، كلا من: عائشة عوض عصافرة، وشهد محمد كمال عصافرة، وبيان محمد عصافرة، وأنغام يوسف عزات عصافرة، واماني عصافرة، وآية مراد محمود عصافرة، وسعاد فاروق سالم العطاونة، والشبان ضياء وجيه الزهور، ومحمد خالد مسلم عصافرة، وطلحة الزهور.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دورا كلا من: رغد وليد عمرو، وجنين عمرو، وتسنيم الحلبي.

ومن بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل اعتقلت روضة حساسنة، وشيماء بنت الأسير موسى حلايقة المحكوم 22 عاما أمضى منها 19عاما، ومن بلدة حلحول اعتقلت ديما اسماعيل الواوي، ومن بلدة صوريف اعتقلت تقى غنيمات، ومن مدينة الخليل اعتقلت عرين القواسمي ووفاء أبو تركي، ومحمود عبد السلام سلهب التميمي.

وفي بلدة بيت كاحل، اندلعت مواجهات اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية إصابات ما بين طفيفة ومتوسطة، نقلوا على اثرها لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل، كما أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.