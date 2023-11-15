ارتفاع أسعار النفط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2% إلى 82.67 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 % إلى 78.28 دولار.



وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

