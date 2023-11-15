ارتفاع أسعار النفط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2% إلى 82.67 دولار للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 % إلى 78.28 دولار.
وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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