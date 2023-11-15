الصدفة تقود إلى اكتشاف أثري نادر في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - قادت الصدفة مجموعة من علماء الآثار، لاكتشاف جديد في مقبرة قديمة تحت الأرض في مصر.

وعثر العلماء على سن مكسور، واعتقدت المشرفة على الموقع ميليندا كينج ويتزل، أنها كانت تنظر إلى جنين من زمن الفراعنة المصريين.

ولكن عندما أظهرت القبر لمدير الآثار البيولوجية للموقع، جريتشن دابس ، تبين أن الاكتشاف أكثر ندرة في الطبيعة.

ويزعم ويتزل ودابس، جنبًا إلى جنب مع مشرفة أخرى على الموقع، آنا ستيفنز، أنهم عثروا على أقدم دليل على ورم خبيث في رحم إمرأة مصرية، أو ورم الخلايا الجرثومية.

وظهرت الكتلة عبارة من أنسجة غير منظمة ومكتملة التكوين، مثل العظام والأسنان، حجمها حوالي (3 × 2) سم ويعود عمرها إلى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

جدير بالذكر، أن هذا التنقيب يهدف إلى الكشف عن مقابر الأشخاص العاديين المدفونين بالقرب من موقع العمارنة القديمة.

وعثروا على هيكل عظمي لأنثى شابة مصابة بورم المبيض مدفونة في مقبرة متعددة الغرف بمقبرة صحراء شمال العمارنة.