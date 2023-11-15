تلامس الأم والرضيع يقلل البكاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - توصل بحث جديد إلى أن حصول الرضيع على ساعة واحدة من ملامسة الجلد للجلد مع الأم يومياً، خلال الأسابيع الـ 5 الأولى بعد الولادة، يؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على النمو، وتقلل بكاء الصغير.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، من المقرر مناقشة أطروحة الباحثة كيلي كويمانز في جامعة رادبورد نهاية الأسبوع الحالي لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس السلوكي.

وتفيد الأطروحة بأنه في حالة ملامسة الجلد للجلد، يتم وضع الطفل العاري، وهو يرتدي الحفاض فقط على صدر الأم، أو الأب، لكن قد يصعب على الآباء تخصيص ساعة واحدة لهذا الغرض، وعادة ما تستطيع الأم القيام بذلك.

ووجدت نتائج البحث أن الرضع الذين ينالون ملامسة الجلد للجلد يومياً "كان بكاؤهم أقل في كل فترات البكاء خلال الأسابيع الـ 12 الأولى، مقارنة بمن لم يتلقوا مثل هذا الاتصال".

الرضاعة الطبيعية

وأفاد البحث بأن الأمهات اللاتي وضعن أطفالهن على بشرتهن لمدة ساعة واحدة يومياً على مدى 4 من الأسابيع الـ 5 الأولى من الولادة، يرضعن رضاعة طبيعية حصرية لمدة تزيد عن شهر.

وأن إجمالي فترة الرضاعة الطبيعية لديهن كانت أطول بشهرين خلال السنة الأولى من الولادة، مقارنة بالأطفال الذين لم ينالوا هذه الرعاية.