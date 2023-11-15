تلامس الأم والرضيع يقلل البكاء

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- Khaberni) خبرني - توصل بحث جديد إلى أن حصول الرضيع على ساعة واحدة من ملامسة الجلد للجلد مع الأم يومياً، خلال الأسابيع الـ 5 الأولى بعد الولادة، يؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على النمو، وتقلل بكاء الصغير.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، من المقرر مناقشة أطروحة الباحثة كيلي كويمانز في جامعة رادبورد نهاية الأسبوع الحالي لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس السلوكي.
وتفيد الأطروحة بأنه في حالة ملامسة الجلد للجلد، يتم وضع الطفل العاري، وهو يرتدي الحفاض فقط على صدر الأم، أو الأب، لكن قد يصعب على الآباء تخصيص ساعة واحدة لهذا الغرض، وعادة ما تستطيع الأم القيام بذلك.
ووجدت نتائج البحث أن الرضع الذين ينالون ملامسة الجلد للجلد يومياً "كان بكاؤهم أقل في كل فترات البكاء خلال الأسابيع الـ 12 الأولى، مقارنة بمن لم يتلقوا مثل هذا الاتصال".
الرضاعة الطبيعية
وأفاد البحث بأن الأمهات اللاتي وضعن أطفالهن على بشرتهن لمدة ساعة واحدة يومياً على مدى 4 من الأسابيع الـ 5 الأولى من الولادة، يرضعن رضاعة طبيعية حصرية لمدة تزيد عن شهر.
وأن إجمالي فترة الرضاعة الطبيعية لديهن كانت أطول بشهرين خلال السنة الأولى من الولادة، مقارنة بالأطفال الذين لم ينالوا هذه الرعاية.
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