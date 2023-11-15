الاتحاد الأوروبي يُطلق الأسبوع الأول للموسيقى الأوروبية بالسعودية

الرياض – أصداف نيوز:

أطلقت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد وهيئة الموسيقى السعودية، النسخة الأولى من أسبوع الموسيقى الأوروبية بالمملكة العربية السعودية. تجري فعاليات المهرجان في الفترة من 11-20 نوفمبر بالمركز السعودي للموسيقى، وتتضمن ثمان حفلات يحييها العديد من الفنانين الذين قدموا من مختلف دول أوروبا، وهي البرتغال والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واستونيا واليونان وهولندا.

يجلب الحدث الفريد من نوعه هذا للجمهور السعودي بالرياض حفلات لفنانين أوروبيين يتنوعون بين موسيقى الجاز والبوب ومن الموسيقى الشعبية إلى الكلاسيكية. هناك عروض تناسب الأذواق الموسيقية كافة. من بين الفرق الموسيقية فرقة لا سوسيتا دي كونسيرتي دي ميلانو، وهي فرقة وترية رباعية مشهورة من إيطاليا، وفرقة ثلاثي رامبرانت فريريكس، وهي ثلاثي جاز ذائع الصيت عالمياً من هولندا، والمغنية الفرنسية سينثيا كوينتون الحائزة على العديد من الجوائز، بالإضافة إلى باقي الفرق.

إنها طريقة ممتازة لأوروبا والمملكة العربية السعودية لتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب من خلال تقديرنا المتبادل للموسيقى. فنحن سعداء جداً بالشراكة مع المركز السعودي للموسيقى الذي استضاف الفعالية في مقرهم الرائع”.

يهدف أسبوع الموسيقى الأوروبية إلى تعريف الجمهور السعودي بثراء المشهد الموسيقي الأوروبي، وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي بالاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إقامة التواصل بين صُناع الموسيقى الأوروبيين والسعوديين. وبجانب الحفلات الموسيقية، يضم أسبوع الموسيقى أيضاً ورشتي عمل مخصصتين يقدمهما الموسيقيون الأوروبيون الزائرون، بهدف بناء الروابط ومشاركة الخبرات مع الموسيقيين السعوديين.

جميع تذاكر الحفلات متاحة مجاناً. للمزيد من المعلومات حول البرنامج وحجز التذاكر، يرجى زيارة موقعنا >