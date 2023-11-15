الاتحاد الأوروبي يُطلق الأسبوع الأول للموسيقى الأوروبية بالسعودية

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أطلقت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد وهيئة الموسيقى السعودية، النسخة الأولى من أسبوع الموسيقى الأوروبية بالمملكة العربية السعودية. تجري فعاليات المهرجان في الفترة من 11-20 نوفمبر بالمركز السعودي للموسيقى، وتتضمن ثمان حفلات يحييها العديد من الفنانين الذين قدموا من مختلف دول أوروبا، وهي البرتغال والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واستونيا واليونان وهولندا.
يجلب الحدث الفريد من نوعه هذا للجمهور السعودي بالرياض حفلات لفنانين أوروبيين يتنوعون بين موسيقى الجاز والبوب ومن الموسيقى الشعبية إلى الكلاسيكية. هناك عروض تناسب الأذواق الموسيقية كافة. من بين الفرق الموسيقية فرقة لا سوسيتا دي كونسيرتي دي ميلانو، وهي فرقة وترية رباعية مشهورة من إيطاليا، وفرقة ثلاثي رامبرانت فريريكس، وهي ثلاثي جاز ذائع الصيت عالمياً من هولندا، والمغنية الفرنسية سينثيا كوينتون الحائزة على العديد من الجوائز، بالإضافة إلى باقي الفرق.
إنها طريقة ممتازة لأوروبا والمملكة العربية السعودية لتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب من خلال تقديرنا المتبادل للموسيقى. فنحن سعداء جداً بالشراكة مع المركز السعودي للموسيقى الذي استضاف الفعالية في مقرهم الرائع”.
يهدف أسبوع الموسيقى الأوروبية إلى تعريف الجمهور السعودي بثراء المشهد الموسيقي الأوروبي، وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي بالاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إقامة التواصل بين صُناع الموسيقى الأوروبيين والسعوديين. وبجانب الحفلات الموسيقية، يضم أسبوع الموسيقى أيضاً ورشتي عمل مخصصتين يقدمهما الموسيقيون الأوروبيون الزائرون، بهدف بناء الروابط ومشاركة الخبرات مع الموسيقيين السعوديين.
جميع تذاكر الحفلات متاحة مجاناً. للمزيد من المعلومات حول البرنامج وحجز التذاكر، يرجى زيارة موقعنا >
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