دانية عقيل تحقق المركز الثالث في كأس العالم لراليات” الباها”

دبي – أصداف نيوز:

سجلت دانية عقيل إنجازً جديداً لها بعد تحقيقها نتائج إيجابية مع نهاية مشاركتها في بطولة كأس العالم لراليات” الباها لموسم 2023 وتحقيقها المركز الثالث بالترتيب العام لفئة تي٣. وتنتهي الجولة الاخيرة في رالي دبي، كما أحرزت بطولة كاس السيدات في رالي دبي.

أنهت عقيل موسمها في هذه البطولة العالمية بعد مشاركة حافلة وطويلة لتتجه إلى الجولات النهائية لبطولة السعودية – تويوتا التي تبقى عليها جولتي القصيم وجدة.

فبعد منافسة حادة خلال مراحل الرالي تمكنت دانية من المحافظة على أسلوبها الممتع في القيادة بمساعدة ملاحتها الألمانية تاي بيري التي ساعدتها في مشوارها العالمي لهذا الموسم.

وعلقت عقيل على هذا الإنجاز قائلة“الحمدالله على نتيجة هذا الرالي والنتيجة النهائية التي وصلت إليها هذا الموسم الطويل والشاق الذي حققت فيه المركز الثالث بالترتيب العام لفئة تي ٣“. في كأس العالم لراليات الباها

وأضافت عقب وصولها خط نهاية رالي دبي لقد استمتعت كثيرا بهذا الرالي وتضاريسه الرملية الناعمة وكانت فرصة أخرى لزيادة الاحتكاك الدولي قبل رالي دكار القادم ، ، واختتمت حديثها بالشكر لكل من قدم لها الدعم والرعاية هذا الموسم لاسيما الشركات الراعية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، و ملاحتها التي رافقتها هذا الموسم و فريقSport RX الاماراتي الذي تعاملت معه للمرة الأولى في دبي وقدم لها كل الدعم الفني والمساندة في هذه الجولة الاخيرة ، كذلك الأمر بالنسبة لفريق South Racing الذي رافقها في كافة جولات البطولة ولعب دورا حاسما لها في تحقيق هذا المركز.

بعد عودتها للمملكة تستكمل عقيل استعداداتها للمشاركة في الجولتين المتبقيتين من بطولة السعودية تويوتا لتنهي موسمها الطويل هذا العام، على أن تبدأ استعداداتها النهائية للمشاركة في رالي دكار العالمي الذي سينطلق بداية العام المقبل من الفترة 5 الى 19 يناير 2024.