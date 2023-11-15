دانية عقيل تحقق المركز الثالث في كأس العالم لراليات” الباها”

(MENAFN
- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
سجلت دانية عقيل إنجازً جديداً لها بعد تحقيقها نتائج إيجابية مع نهاية مشاركتها في بطولة كأس العالم لراليات” الباها لموسم 2023 وتحقيقها المركز الثالث بالترتيب العام لفئة تي٣. وتنتهي الجولة الاخيرة في رالي دبي، كما أحرزت بطولة كاس السيدات في رالي دبي.
أنهت عقيل موسمها في هذه البطولة العالمية بعد مشاركة حافلة وطويلة لتتجه إلى الجولات النهائية لبطولة السعودية – تويوتا التي تبقى عليها جولتي القصيم وجدة.
فبعد منافسة حادة خلال مراحل الرالي تمكنت دانية من المحافظة على أسلوبها الممتع في القيادة بمساعدة ملاحتها الألمانية تاي بيري التي ساعدتها في مشوارها العالمي لهذا الموسم.
وعلقت عقيل على هذا الإنجاز قائلة“الحمدالله على نتيجة هذا الرالي والنتيجة النهائية التي وصلت إليها هذا الموسم الطويل والشاق الذي حققت فيه المركز الثالث بالترتيب العام لفئة تي ٣“. في كأس العالم لراليات الباها
وأضافت عقب وصولها خط نهاية رالي دبي لقد استمتعت كثيرا بهذا الرالي وتضاريسه الرملية الناعمة وكانت فرصة أخرى لزيادة الاحتكاك الدولي قبل رالي دكار القادم ، ، واختتمت حديثها بالشكر لكل من قدم لها الدعم والرعاية هذا الموسم لاسيما الشركات الراعية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، و ملاحتها التي رافقتها هذا الموسم و فريقSport RX الاماراتي الذي تعاملت معه للمرة الأولى في دبي وقدم لها كل الدعم الفني والمساندة في هذه الجولة الاخيرة ، كذلك الأمر بالنسبة لفريق South Racing الذي رافقها في كافة جولات البطولة ولعب دورا حاسما لها في تحقيق هذا المركز.
بعد عودتها للمملكة تستكمل عقيل استعداداتها للمشاركة في الجولتين المتبقيتين من بطولة السعودية تويوتا لتنهي موسمها الطويل هذا العام، على أن تبدأ استعداداتها النهائية للمشاركة في رالي دكار العالمي الذي سينطلق بداية العام المقبل من الفترة 5 الى 19 يناير 2024.
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