إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي نوفمبر الحالي

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض؛ لتحتفي من خلاله بتراث المملكة الغني، وتستعرض الثقافة السعودية عبر التعريف بالطعام السعودي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتقديم المملكة بوصفِها وجهة عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وذلك عبر خلق تجارب أصيلة للزوّار تُمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقةٍ فريدة، وفي أجواءٍ خاصة بها.
ويُقدِّم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في 13 منطقة رئيسية؛ تشمل منطقة تراث فن الطهي التي تعمل على تقديم الموروث الثقافي في فنون الطهي، وأخرى للأطفال والمزرعة التفاعلية التي تُنمِّي قدراتهم الحسيّة عبر أنشطة تعليمية متنوعة، وتعزيز معرفتهم عن طريق ممارسة أنشطة تعكس مفهوم المهرجان، والمبنية على تحضير الأطباق، وتأصيل تراث الطهي لدى الجيل الناشئ، إضافةً إلى منطقة الأعمال التي تُعد بمثابة تجمع للمهتمين والمختصين في هذا الفن، ويتسنى فيه للحضور التعارف فيما بينهم، وإيجاد مختلف فرص العمل عبر عقد جلسات نقاشية يقودها شخصيات وشركات مختلفة من حول العالم؛ لخلق فرص وظيفية تدعم قطاع الطهي بالمملكة، إضافةً إلى منطقة مخصصة لكبار الشخصيات التي تتميّز بخدمة الضيوف خلال زيارتهم للمهرجان.
ويضم المهرجان كذلك منطقة معرض الزيتون التي تقدم معلومات ثريّةٍ حول الزيتون؛ شجرته وثماره وغيرها، بدايةً من تكوينها وعلاقتها بالثقافة السعودية، بالإضافة إلى إمكانية تذوق أنواع الزيتون وشراء مختلف المنتجات. ومن المناطق التي يضمها المهرجان منطقة المتجر للتسوق وشراء منتجات من محال وعلامات تجارية محلية، ومنطقة العروض المسرحية، وتقديم الحفلات الفنية المنوعة بين الغناء، والعزف على مختلف الآلات الموسيقية والعروض الأدائية.
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