إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي نوفمبر الحالي

الرياض – أصداف نيوز:

تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض؛ لتحتفي من خلاله بتراث المملكة الغني، وتستعرض الثقافة السعودية عبر التعريف بالطعام السعودي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتقديم المملكة بوصفِها وجهة عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وذلك عبر خلق تجارب أصيلة للزوّار تُمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقةٍ فريدة، وفي أجواءٍ خاصة بها.

ويُقدِّم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في 13 منطقة رئيسية؛ تشمل منطقة تراث فن الطهي التي تعمل على تقديم الموروث الثقافي في فنون الطهي، وأخرى للأطفال والمزرعة التفاعلية التي تُنمِّي قدراتهم الحسيّة عبر أنشطة تعليمية متنوعة، وتعزيز معرفتهم عن طريق ممارسة أنشطة تعكس مفهوم المهرجان، والمبنية على تحضير الأطباق، وتأصيل تراث الطهي لدى الجيل الناشئ، إضافةً إلى منطقة الأعمال التي تُعد بمثابة تجمع للمهتمين والمختصين في هذا الفن، ويتسنى فيه للحضور التعارف فيما بينهم، وإيجاد مختلف فرص العمل عبر عقد جلسات نقاشية يقودها شخصيات وشركات مختلفة من حول العالم؛ لخلق فرص وظيفية تدعم قطاع الطهي بالمملكة، إضافةً إلى منطقة مخصصة لكبار الشخصيات التي تتميّز بخدمة الضيوف خلال زيارتهم للمهرجان.

ويضم المهرجان كذلك منطقة معرض الزيتون التي تقدم معلومات ثريّةٍ حول الزيتون؛ شجرته وثماره وغيرها، بدايةً من تكوينها وعلاقتها بالثقافة السعودية، بالإضافة إلى إمكانية تذوق أنواع الزيتون وشراء مختلف المنتجات. ومن المناطق التي يضمها المهرجان منطقة المتجر للتسوق وشراء منتجات من محال وعلامات تجارية محلية، ومنطقة العروض المسرحية، وتقديم الحفلات الفنية المنوعة بين الغناء، والعزف على مختلف الآلات الموسيقية والعروض الأدائية.