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بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات والبوسنة والهرسك

11/15/2023 1:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، استاشا كوشارا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية البوسنة والهرسك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، والطاقة المتجددة، والزراعية، والسياحة.

كما استعرض الجانبان سبل التعاون في مجال العمل المناخي، ولا سيما خلال استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وآخر مستجدات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

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