بيئة للتعليم تطرح برنامج «الشباب رواد الاستدامة» لتأهيل الطلبة

أطلقت «بيئة للتعليم»، الشركة التابعة لمجموعة بيئة الرائدة في مجال الاستدامة بالمنطقة، برنامج «الشباب رواد الاستدامة»، المُصمم خصيصاً لطلاب الصف الدراسي الثاني عشر، بهدف تمكينهم علمياً ليكونوا جزءاً من صياغة مستقبل مشرق ومستدام. عملت شركة «بيئة للتعليم»، وعلى مدار السنوات الماضية، وبكل تفانٍ على تعزيز الوعي بالاستدامة، ما كان له الأثر البالغ على المعلمين والطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ومن خلال ورش العمل التفاعلية والألعاب والمسابقات، التي تنظم سنوياً.



يعد برنامج «الشباب رواد الاستدامة» أحدث مبادرات «بيئة للتعليم» المبتكرة، حيث سيحصل المشاركون في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة في مجال الاستدامة. يتم التقديم على البرنامج التدريبي عبر الموقع الإلكتروني، وهو مصمم لتمكين طلاب المدارس الثانوية من تعزيز رصيدهم المعرفي والمهارات اللازمة لدعم الاستدامة، وإحداث تغيير إيجابي في نطاق مجتمعاتهم المحلية وخارجها.

يهدف البرنامج إلى تثقيف أجيال المستقبل حول المفاهيم الجوهرية للاستدامة، وتزويدهم بأساس راسخ يعزز نمط الحياة المُستدام والمستقبل الأكثر وعياً بأهمية الحفاظ على البيئة، كما يهدف البرنامج المعزز بخبرات مجموعة بيئة الطويلة في مجال الحفاظ على البيئة، والاستدامة إلى إشراك الشباب وتثقيفهم وإلهامهم، ليكونوا سفراء للاستدامة.

أسلوب حياة

وقالت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة بيئة حول المبادرة: «نتصور في المستقبل أن تصبح الاستدامة أسلوب حياة للأجيال القادمة».

وتابعت: تتمثل رسالتنا في شركة «بيئة للتعليم» في رعاية أجيال المستقبل من الأبطال المهتمين بترسيخ الاستدامة، الذين يتحلون بالشغف والاهتمام المطلوب لإحداث تأثير إيجابي في هذا العالم.

وأضافت: «من خلال برنامج «الشباب رواد الاستدامة»، تلتزم «بيئة للتعليم» بتزويد الطلاب بتجربة تعليمية ثرية تمكنهم من التعامل مع تحديات الاستدامة بكل ثقة، ومن خلال تزويد العقول الشابة بما تحتاج إليه من فهم وأدوات، نهدف إلى تعزيز ثقافة اتخاذ القرار، وزيادة حس المسؤولية، وبما يتوافق مع رؤية الشارقة والإمارات لبناء مستقبل أخضر مستدام للجميع».

دورات تدريبية

يقدم البرنامج 4 دورات تدريبية شاملة حول الاقتصاد الدائري، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، والبصمة البيئية وتغير المناخ، وجميعها ضروري لتحقيق مستقبل مستدام، كما تسلط دورة أهمية الاقتصاد الدائري الضوء على أهمية الحد من النفايات وإعادة التدوير وإدارة الموارد، أما دورة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة فتشارك الرؤى حول مجابهة التحديات العالمية، مثل: الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، وتغير المناخ.



وتتمحور دورة استكشاف البصمة البيئية حول تعليم المشاركين كيفية تقليل بصمتهم الكربونية، واكتشاف الطرق الملائمة لاتخاذ خيارات مسؤولة تحد من التأثير البيئي الناتج عن هذه الأنشطة. في الدورة الأخيرة التي تتمحور حول تغير المناخ سيتعرض الطلاب لمواضيع علمية، ومنها التغير المناخي، وفهم أسبابه وعواقبه، ويستكشفون حلولاً قابلة للتنفيذ، تضمن حسن التعامل مع هذه القضية العالمية الملحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز