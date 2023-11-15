مؤسسة وطني الإمارات تعزز احترام الدستور والقيم المجتمعية

اختتمت «مؤسسة وطني الإمارات» أعمال الدورة الرابعة لبرنامج «سفراء الهوية الوطنية الإماراتية»، حيث يهدف البرنامج إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز احترام الدستور وقيم المجتمع الإماراتي.

أُقيم حفل تخريج البرنامج بجامعة عجمان بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، إلى جانب ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات والعديد من أصحاب السعادة والضيوف والمشاركين.

شمل برنامج «سفراء الهوية الوطنية الإماراتية» على مواضيع وطنية مختلفة، حيث ناقش البرنامج مجالات متنوعة مثل صناعة السمعة الوطنية، وحقوق الإنسان في الإمارات، ودور الشخصية الإماراتية في صناعة السمعة الوطنية، وإدارة المحتوى في قنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المجالات التي تُسهم في تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية للمشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع.

وتضمّنت فعاليات الدورة الرابعة للبرنامج العديد من المحاضرات وورش العمل التي قدّمها وترأسها أكاديميون ومختصون في مجموعة متنوعة من الورش والجلسات.

واستمرّت فعاليات البرنامج من 23 سبتمبر إلى 29 أكتوبر، وشهدت مشاركةً نشطة من 50 شاباً وشابة من أعضاء مجالس الشباب المؤسسية في إمارة عجمان والإمارات المجاورة، إضافة إلى موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في إمارة عجمان.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة وطني الإمارات»: «نُعرب عن فخرنا بالنجاح الاستثنائي الذي حققه برنامج «سفراء الهوية الوطنية الإماراتية» في دورته الرابعة. ونؤمن بالدور الجوهري لهذا البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ روح المواطنة لدى شباب الإمارات.

وتابع: نحن على يقين أنّ الشباب هم عِماد المستقبل وركيزة التنمية الوطنية، ولذلك فإننا لا ندّخر جهداً لتمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة ليصبحوا سُفراء مؤثرين لهويتهم الوطنية وليسهموا بنشاط في تطوير مجتمعنا ودولتنا الحبيبة.

يشار إلى أن الدورة الرابعة للبرنامج شهدت تعاوناً مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية من قبيل متحف الاتحاد التابع لهيئة دبي للثقافة، ومكتبة اتحاد الإمارات، وخدمة الأمين، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والمركز التربوي للغة العربية بدول الخليج بالشارقة، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وأكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية الإعلام الجديد، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وجامعة عجمان، والمؤسسة الاتحادية للشباب.



وأُطلق»برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية" استجابةً لرؤى القيادة الرشيدة في تعزيز الهوية الوطنية، واحترام الدستور. محققاً الهدف المنشود في بناء قاعدة شبابية عريضة تضع نصب أعينها الحرص على الوطن والتفاني في الدفاع عنه وحماية مكتسباته ومنجزاته في الحاضر والمستقبل. ويلتزم البرنامج بدعم الشباب وتمكينهم لبناء مستقبل أفضل ومجتمع مزدهر لدولة الإمارات.

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