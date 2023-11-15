محاكم دبي تطور مهارات الخبراء وتطلعهم على مستجدات القوانين

نظمت محاكم دبي متمثلة بإدارة الخبراء والمحكمين جلسة حوارية بعنوان «آليات تطوير أعمال الخبرة»، قدمها القاضي أحمد فتحي قرمة قاضي استئناف وعضو لجنة شؤون الخبراء، استهدفت 42 من الخبراء من جدول محاكم دبي ومن الهيئة الإدارية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة إدارة الخبراء والمحكمين الرامية لتطوير مهارات خبراء جدول محاكم دبي بشكل مستمر وإطلاعهم على ما يستجد من قوانين ذات صلة، وتعزيز التواصل الفعال بين الهيئة القضائية والخبراء.

ناقش القاضي أحمد فتحي قرمة مع الحضور بعض آليات تطوير أعمال الخبرة بداية بالقانون أو التشريع بما له من أثر في فرض التغيير، مشيراً إلى أن كل تعديل يطرأ على التشريع يتصدى بالعلاج لمشكلة رصدها المعنيون بتطبيق القانون ووصل صداها إلى المشرع.

كما تحدث عن «قياس الأداء» كآلية من آليات التطوير، منوهاً إلى أن علماء الإدارة يقولون إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا يمكن تطويره، مستعرضاً اهتمام لجنة الخبراء وإدارة الخبراء بمحاكم دبي بوضع معايير لقياس أداء للخبراء من خلال التقييم الفني لتقرير الخبير ومشروع معايير تصنيف الخبراء، والجهود المبذولة في الرقابة والتفتيش على أعمال الخبرة.

وتطرق القاضي أحمد فتحي قرمة لآليات أخرى لتطوير أعمال الخبرة كالتطوير الذاتي للخبير، الذي أصبح التزاماً عليه بموجب القانون، وصحة بيئة العمل بما تقتضيه من دعم قنوات التواصل بين الخبراء أنفسهم والقائمين على إدارة وتقييم والإشراف على أعمال الخبرة، والحرص على التواصل المستمر والتعاون البناء.

واستعرض بعض التطبيقات العملية لهذه الآلية من بين التطبيقات التي نفذت بالفعل كإنشاء مجلس الخبراء، وإصدار ميثاق عمل الخبراء الذي تضمن صياغة القواعد الحاكمة لعلاقات الخبير بكل طرف من الأطراف المعنيين بأعماله.

كما تطرق في الحديث عن آلية الانفتاح على الغير محلياً ودولياً، والتعرف على أفضل الممارسات، وآلية استيعاب الخبرات الشابة، وأهمية دمج الشباب في أعمال الخبرة في إطار من الحكمة والروية، والاستفادة بما يتسم به الشباب من حماسة وعزم وتطلع إلى التغيير والتطوير المستمر.

وعرض الحضور عدداً من المشكلات التي تواجه أعمال الخبرة، واستعرضوا بعض المسائل التي ترتبط بعمل الخبير، وناقشوا مع القاضي أحمد فتحي قرمة سبل التعامل مع تلك المشكلات وحلها.

وقدم الحضور بعض المقترحات المتعلقة بموضوعات أتعاب الخبراء، مكتب الخبير وفكرة المكتب الافتراضي، وسائل التواصل مع الجهات الحكومية، علاقة الخبير بالجهة القضائية النادبة له، مستندات الخصوم وأهمية تنظيم تقديمها والتعامل معها وعلى وجه الخصوص الأعداد الضخمة من المستندات، ودور مكتب إدارة الدعوى في أعمال الخبرة.. وغيرها من الموضوعات.

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