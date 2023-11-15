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«أيربنب» تشتري شركة ذكاء اصطناعي من مطور تطبيق المساعد الشخصي الذكي «سيري»

11/15/2023 1:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة منصة استئجار الوحدات السكنية عبر الإنترنت الأمريكية "أيربنب" شراء شركة ذكاء اصطناعي ناشئة من أحد مطوري المساعد الشخصي الذكي الناطق "سيري" الذي يعمل على أجهزة شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل مثل هواتف آيفون الذكية.

ولم تكشف أيربنب النقاب عن سعر الصفقة لكن قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الاقتصادية الأمريكية قالت إنها أقل قليلا من 200 مليون دولار. ومن غير المعروف حتى الآن المجال الدقيق الذي تعمل فيه شركة جيم بلانر دوت أيه.آي التي اشترتها أيربنب، حيث أنها مازالت فيما يسمى "في طور الشبح" والذي تعمل فيه الشركات الناشئة تحت مظلة من السرية لتطوير منتجاتها المبتكرة.

لكن وجود أدم شيير أحد مؤسسي الشركة التي طورت المساعد الشخصي الذكي سيري والتي اشترتها شركة آبل بعد ذلك، كمؤسس للشركة الجديدة يشير إلى المجالات المحتملة لعملها. وبعد عامين من العمل مع آبل، بدأ شيير العمل مع مطوري سيري الآخرين لتطوير المساعد الشخصي الناطق الجديد "فيف".

واشترت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس شركة تطبيق فيف لتصبح أساس للمساعد الصوتي الخاص بها بيكسباي.

وتسعى أيربنب لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير نوع من "مكتب إرشاد السفر" بهدف تقديم عروض فردية تناسب تفضيلات واشتراطات كل مستخدم بشكل شخصي. وتنافس منصة أيربنب التي تتيح للمستخدمين استئجار الشقق والمساكن وأيضا الغرف المنزلية حول العالم، خدمات مماثلة وقطاع الفنادق في العالم.

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