مقياس «تولونا»: تفاؤل قوي للمستهلكين في الإمارات

أظهر أحدث مقياس للمستهلكين العالمي من ((تولونا)) في نظرة شاملة لسلوك المستهلك في دولة الإمارات أن 64% من المستهلكين متفائلون بشأن المستقبل، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 43%، وتمنح الدراسة، التي شملت 19 سوقاً حول العالم، رؤى قيمة حول تفضيلات المستهلكين في دولة الإمارات مقارنة بنظرائهم العالميين.

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط المالي يتخذ سكان الإمارات خطوات استباقية، في حالات عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت الدراسة أن 58% من سكان الإمارات أبلغوا عن رضا أعلى عن حياتهم الحالية، وتفاؤل أكبر بشأن مستقبلهم، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 54%.

تسوق المواد الغذائية

وبالنظر إلى المستقبل تلقي الدراسة الضوء أيضاً على سلوك تسوق المواد الغذائية المتوقع في الأشهر الثلاثة المقبلة. بالنسبة للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة يبرز ((التمتع بصحة جيدة)) كخيار رئيسي، يليه السعر والعلامات التجارية والجودة.

بالإضافة إلى ذلك يخطط 47% من المتسوقين في الإمارات للحد من عمليات الشراء غير الضرورية، وسيقوم 42% بمقارنة الأسعار عبر الإنترنت، ويعتزم 34% التحول إلى محلات السوبر ماركت بأسعار معقولة، وتشمل الاستراتيجيات الأخرى التسوق في كثير من الأحيان لتجنب الهدر والحصول على أفضل العروض (34%)، وزيارة المزيد من المتاجر بحثاً عن القيمة (33%)، والتسوق في كثير من الأحيان، ولكن بكميات كبيرة (31%)، والتحول إلى العلامات التجارية الأرخص (31%)، وتغيير عدد الوجبات الخفيفة المشتراة (28%).

وقال جورج عكاوي، مدير حسابات المؤسسة ورئيس مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا: ((تعكس هذه النتائج مجتمعة ارتفاع المعنويات الاقتصادية الحالية وسلوك المستهلك في دولة الإمارات، والتي قمنا بمتابعتها في موجات متتالية من مقياسنا لرؤى المستهلك)).

وأضاف: ((وسط بعض الإشارات الإيجابية من الواضح أن المستهلكين يبحثون عن القيمة والموثوقية في خياراتهم، وبناء عليه فإن العلامات التجارية، التي تعطي الأولوية للجودة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة سيكون لها صدى أكبر لدى المتسوقين الأذكياء اليوم، وتوجههم نحو مستقبل من الرضا والثقة، ومع ذلك من الأهمية بمكان الاعتراف بالمخاوف الحقيقية المحيطة بالأمن المالي وتأثير العوامل الاقتصادية العالمية على أنماط الإنفاق)).

السلوك في الفترة المقبلة

علاوة على ذلك تحدد الدراسة سلوك الإنفاق المتوقع في هذه الفترة، حيث إن 34% يخططون لتخصيص المزيد من الأموال في شراء المواد الغذائية، و24% للهواتف المحمولة، و31% للفيتامينات والمعادن، و17% للوجبات الجاهزة، و23% للرياضة واللياقة البدنية، و22% للتأمين على الحياة، والتأمين الصحي الخاص (24%)، والألعاب (16%).