ناشط في مجال حقوق الإنسان خلال محاضرة في مؤسسة قطر: غزّة تضع الضمير العالمي على المحكّ

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 14 نوفمبر، 2023: أكّد العالِم والمُفكر الإسلامي والناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، الدكتور عُمر سليمان، أنّ قضية فلسطين وضعت الكرامة الإنسانية والضمير الأخلاقي على المحكّ، وذلك خلال مشاركته في سلسلة محاضرات المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، التي تحدّث فيها عن كيفية استجابة الضمير العالمي للمعاناة التي يعيشها سكّان قطاع غزّة.
وخلال المحاضرة التي عقدتها مؤسسة قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بعنوان" فلسطين في مهبّ الضمير العالمي"، ركّز الدكتور سليمان، وهو مؤسس ورئيس مؤسسة يقين للبحوث الإسلامية، على الوسائل التي يُمكن من خلالها مُساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال الدكتور سليمان:" إن فلسطين هي اختبار حقيقي للفطرة البشرية، ولإيمان المسلمين، ولضمير الإنسانية الذي يسعى إلى تبني معايير أخلاقية رفيعة عبر المجتمعات"، متسائلاً:" كم مرة يمكننا أن نشاهد هذه الأحداث دون أن نُحرّك ساكنًا، أن نرى دون أن نتفاعل، أن نسمع دون أن تهتز مشاعرنا؟".
أضاف:" تؤثر فلسطين في كل واحد منّا بطريقة ما، إنها تذكرنا بأهدافنا، وبأهمية الالتزام بقضايا تتجاوز مصالحنا الذاتية. إن القضية الوحيدة التي يمكن أن تملأ الشوارع في شمال العالم وجنوبه، في العالم الإسلامي والغربي على حد سواء، هي قضية فلسطين."
كذلك، عبّر الدكتور سليمان عن اعتقاده بأن فلسطين كشفت زيف أولئك الذين يدّعون الوقوف إلى جانب الحق والعدالة، ويتباهون بمعاييرهم الأخلاقية العالية، لكنهم يتصرفون بطرق تناقض تلك المعايير، مؤكدًا أن فلسطين تكشف من هو الصديق ومن هو العدو، وتُظهر كيف يمكن للإنسانية أن تتخلى عن مبادئها الأساسية من أجل مصالح سياسية.
وتساءل عما إذا كان طفل لا علاقة له بالسياسة سيقتنع بأن الهجمات على غزة والخسائر الفادحة في الأرواح أمرٌ مبرّر، قائلًا:" لا شكّ أن طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات سيقول إن هذه الهجمات غير عادلة، بينما، يمكن للدبلوماسيين والسياسيين والعاملين في المجال الإعلامي، تبرير تلك الهجمات بحنكة وبراعة".
تحدّث الدكتور سليمان أيضًا عن كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني مع استمرار الهجمات اليومية التي تستهدفهم، قائلًا: "إن الدعاء والصلوات التي توجهونها لأهلنا في فلسطين مهمة، وهي شكل من أشكال الاحتجاج والتأكيد على أهمية ما يجري في غزة بالنسبة إلينا جميعًا". وأضاف:" إن الأفراد الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي هم القوة التي تكسر سلطة وسائل الإعلام التقليدية".
تابع الدكتور سليمان:" إنّ المفتاح الذي يُحدث تأثيرًا حقيقًا يكمن في العمل الجماعي المستمر. فالاستمرارية ضرورية، لأن إسرائيل تعتمد على استنزاف قوانا، وعلى تراجع حركات الاحتجاج. عندما نتحد ونخطط بشكل استراتيجي، يمكننا تحقيق المعجزات، فالقوة تأتي من توحيد جهودنا حول هدف مشترك".
واختتم قائلًا:" لا يهم في أي جزء من العالم أنت، إذا كنت صادقًا فسُتحقق ما تسعى إليه. يجب على كل واحد منا أن يواجه ويستفيد إلى أقصى حدّ من الموارد والظروف التي أتيحت لنا كي نحدث فارقًا حقيقيًا في العالم".
تُعتبر سلسلة محاضرات المدينة التعليمية منصة للحوار تابعة لمؤسسة قطر تتيح للجمهور الاستماع إلى قادة الفكر والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين والتفاعل معهم.
MENAFN15112023004929011400ID1107425203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.