(MENAFN
- Perspective International) شركة "أنثولوجي" تختتم فعاليات أول مؤتمر لها لتكنولوجيا التعليم في قلب مدينة الرياض
المؤتمر سلّط الضوء على ميزات نظام Blackboard Learn القائمة على الذكاء الاصطناعي والرائدة في مجالها،
وعلى التزام الشركة تجاه الجامعات في المنطقة
الرياض – ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣: شركة "أنثولوجي"، وهي مورّد رائد لحلول التعليم التي تدعم دورة حياة المتعلمين بأكملها، استضافت مؤتمرها السنوي المخصص لعملائها في منطقة الشرق الأوسط.
امتد المؤتمر على مدار يومي ١٣ و١٤ نوفمبر الحالي، واستقطب أكثر من ١٥٠ شخصاً من قادة المؤسسات والخبراء في مجال التعليم والمعلّمين من ٥٦ مؤسسة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط. وقد بادر إلى تنظيمه كبار المسؤولين التنفيذيين في "أنثولوجي"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي بروس دالغرين، ورئيس الأسواق العالمية جو بيلاناردو، ونائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أوليغ فيغلين.
تخّلل مؤتمر Anthology Together Middle East سلسلة من العروض التقديمية التي قدمها قادة "أنثولوجي"، فضلاً عن جلسات حوار ونقاش تطرّقت إلى أهم المشاكل التي يواجهها التعليم العالي في زمن اليوم، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول. وانضم إلى المسؤولين التنفيذيين من شركة "أنثولوجي" قادة آخرون في المجال من جامعات متعددة في منطقة الشرق الأوسط.
تعليقاً على ذلك، قال بروس دالغرين، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثولوجي": "تحتضن السعودية أهم وأبرز مؤسسات التعليم العالي الرائدة، ونحن على ثقة تامة بأن هذه المؤسسات التي تلتزم كل الالتزام بالتميّز الأكاديمي تحتل المرتبة الأولى من ناحية رسم معالم المستقبل". وتابع قائلاً: "إن اختيارنا مدينة الرياض لعقد هذا المؤتمر يمثل التزامنا تجاه عملائنا في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط ككل، ويرمز إلى تفانينا وجهودنا المكرّسة لتطوير الحلول بالتعاون المباشر مع عملائنا والمتعلّمين الذين يقدمون لهم خدماتهم".
أبرز المنتجات التي تم الكشف عنها وإطلاقها خلال المؤتمر
خلال المؤتمر، أطلقت "أنثولوجي" أيضاً ميزةAuthentic Assessments القائمة على الذكاء الاصطناعي. إنها ميزة جديدة في نظام Blackboard Learn Ultra ستتوفر في شهر ديسمبر المقبل، وتستخدم أهداف التعلم والمواد الدراسية لتطوير أسئلة متوافقة مع تصنيف بلوم لأهداف التعلم الذي يحث على التفكير النقدي لدى الطلاب. هي ميزة للتحديات المتطورة التي تفرضها النزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي.
هذا واختُتم مؤتمر Anthology Together بحفل لتوزيع الجوائز تم خلاله الاحتفاء بالتميّز في قطاع التعليم. ويوم ١٤ نوفمبر، حصلت كل واحدة من المؤسسات التالية على التقدير الذي تستحقه:
• الجامعة السعودية الإلكترونية: التميّز في الشمول والتنوّع
• جامعة الملك فيصل: التميّز في الابتكار
• جامعة القصيم: التميّز في الابتكار
• جامعة الملك خالد: التميّز في المشاركة المجتمعية
• جامعة الباحة: التميّز في المشاركة المجتمعية "رافد"
• جامعة تبوك: التميّز في التدريب والتطوير
• جامعة نجران: التميّز في التدريب والتطوير
• جامعة حائل: التميّز في التقدم والانتقال
• جامعة شقراء: التميّز في التقدم والانتقال
• شركة بورد ميدل إيست: شريك القناة الاستراتيجي لعام 2023
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