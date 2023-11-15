86.8 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي الدولي هذا العام

كشفت مطارات دبي عن توقعاتها باستمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي DXB، متجاوزةً بذلك أعداد المسافرين المسجلة عام 2019. وجاءت هذه التوقعات مدفوعةً بالنمو الكبير في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب الزخم الكبير المتوقع في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام الحالي.



النتائج الإيجابية التي تحققت خلال النصف الثاني في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB، المطار الدولي الأكبر في العالم، استمرت في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل عدد المسافرين خلاله إلى 22.9 مليون مسافر. وبذلك أصبح الربع الثالث من العام الربع الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.6 مليون مسافر.



ووصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.

وحول ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يسرنا تجاوز مطار دبي الدولي لمستويات مرحلة ما قبل الجائحة بهامش جيد وذلك قبل مضي عام تقريباً من تقديراتنا الأساسية. وما تزال توقعاتنا إيجابية للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل، وهذا يتطلب منا مواصلة العمل الجاد بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين، وتكثيف الجهود للحفاظ على رضا ضيوفنا وتلبية الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين".



وأضاف: "لقد نجحنا في التغلب على التحديات خلال فترة التعافي، واستعدنا نشاطنا وبأقصى إمكانياتنا خلال فترة قصيرة نسبياً. كما أننا ملتزمون بمواصلة استكشاف الحلول المبتكرة، وإعادة تصور المفاهيم والعمليات التقليدية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مشاريعنا القادمة، ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الاستدامة. وتوفر الفعاليات الضخمة مثل معرض دبي للطيران منصة مثالية لتكريم الإنجازات وتعزيز النمو المستقبلي، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه النسخة من المعرض في رسم ملامح مستقبل القطاع".

الآفاق المستقبلية

تتوقع مطارات دبي مواصلة تسجيل أرقام قياسية في الربع الأخير من عام 2023 الجاري وعام 2024 المقبل، ولذلك تعمل المؤسسة على تعزيز عملياتها لاستيعاب هذا النمو المتوقع، علماً بأن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار دبي الدولي تصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً. ومن المتوقع أن يؤدي نشر التكنولوجيا المبتكرة، وتوسيع وتجديد البنى التحتية الحالية، وتعزيز كفاءة استخدام مساحة المطار وموارده، إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 120 مليون مسافر سنوياً.

وتواصل مطارات دبي تعاونها الحثيث مع الجهات المعنية لتعزيز تجربة المسافرين في المستقبل، انطلاقاً من مكانة دبي بصفتها أبرز الوجهات من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين، بإجمالي ربح قدره

29.4 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن مكانتها بين أكثر الوجهات اعتماداً على الحلول التقنية المتطورة.



أبرز الوجهات

جاءت الهند في صدارة الوجهات خلال الأشهر التسعة الأولى من حيث حركة المسافرين بواقع 8.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بواقع 4.8 مليون مسافر والمملكة المتحدة بواقع 4.4 مليون مسافر. وشملت الوجهات البارزة الأخرى، كل من باكستان بواقع 3.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بواقع 2.7 مليون مسافر، وروسيا بواقع 1.8 مليون مسافر. وتضمنت قائمة أبرز المدن من حيث حركة المسافرين كلاً من لندن (2.7 مليون مسافر)، والرياض (1.9 مليون مسافر)، تلتها مومباي (1.8 مليون مسافر)، وجدة (1.7 ميون مسافر).

الأداء التشغيلي

تعامل نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي مع إجمالي 57.5 مليون حقيبة خلال عام 2023 بنسبة نجاح 99.8%، أي ما نسبته 2.5 حقيبة لكل ألف مسافر فقط لم يتم مناولتها، وهو إنجاز استثنائي للمطار الذي يُعد الأكبر دولياً من حيث حركة المسافرين الدوليين. أما بالنسبة لتسليم الأمتعة عند الوصول، فتم تسليم 91% من جميع الأمتعة خلال 45 دقيقة. يُذكر أن عدد الأمتعة التي تم التعامل معها في مطار دبي الدولي خلال التسعة أشهر الأولى في عام 2023 شكلت نسبة 106.07% مقارنة بحجم الأمتعة لعام 2019.

وسجل متوسط وقت الانتظار عند مراقبة الجوازات أقل من 11 دقيقة لنسبة 96.4% من المسافرين القادمين، بينما لم تتجاوز مدة الانتظار 6 دقائق لنسبة 95.1% من المسافرين المغادرين عند مراقبة الجوازات. وكان متوسط مدة الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 4 دقائق لنسبة 98.4% من إجمالي المسافرين.

الشحن



واصلت حركة الشحن انتعاشها في الربع الثالث من العام الحالي مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.3% على أساس سنوي، حيث تم نقل 446,400 طن من البضائع. وساهم الأداء القوي هذا العام في تعويض نسبة كبيرة من تراجع حجم البضائع المسجل نهاية العام الماضي. وسجل الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي نقل 1.3 مليون طن من البضائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة لا تتجاوز 1%.



الرحلات الجوية

ارتفع عدد الرحلات في مطار دبي الدولي بنسبة 5.1% خلال الربع الثالث، ليصل إلى 106,000 رحلة. وبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية عبر مطار دبي الدولي 308 آلاف رحلة بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري، بزيادة 25.2% على أساس سنوي.



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