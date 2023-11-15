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طاولة مستديرة في «الكونغرس» لرسم مستقبل البث الرقمي

11/15/2023 12:24:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، أمس، عقد طاولة مستديرة بعنوان ((الإذاعة والتليفزيون والآفاق الجديدة))، بحضور مسؤولين وإعلاميين من كبرى المؤسسات الإعلامية وشركات التصميم والإنتاج الإبداعي لمناقشة الفرص والتحديات ومستقبل قطاع الإعلام.

وأوضح المشاركون أن قطاع الإعلام يشهد بصنوفه المختلفة تطوراً متسارعاً من حيث التطور التقني والأدوات المبتكرة والإبداعية في إيصال الرسالة الإعلامية وإنتاج المواد المكتوبة والمرئية والذي يوفر بدوره العديد من فرص النمو والانتشار والتحديات أيضاً التي تتطلب مواكبة هذا التطور لا سيما القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة كامل العملية الإعلامية.

واعتبر ممثلو الجهات الإعلامية العالمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) أن مؤتمر ومعرض الكونغرس الإعلامي العالمي منصة مثالية من أجل تحديد مساحة بين المفاهيم الجديدة في مجال الإذاعة والتليفزيون ومواكبة التطور التكنولوجي، ووضع تصور حول مستقبل البث الإذاعي والتليفزيوني الرقمي.

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