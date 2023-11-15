مدير عام مستشفيات غزة يروي ما يجري بمجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء.
وأضاف البرش، لقناة الجزيرة، أن جيش الاحتلال دخل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء، والآن يفتش في قبو المستشفى.
وأوضح أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء، مبيناً أن جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.
وقال البرش:" أبلغنا مندوبة الصليب الأحمر بأن جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي".
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