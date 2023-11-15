مدير عام مستشفيات غزة يروي ما يجري بمجمع الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء.



وأضاف البرش، لقناة الجزيرة، أن جيش الاحتلال دخل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء، والآن يفتش في قبو المستشفى.



وأوضح أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء، مبيناً أن جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.



وقال البرش:" أبلغنا مندوبة الصليب الأحمر بأن جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي".