تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
التاريخ
11/15/2023 12:13:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة بشكل طفيف ، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة.
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