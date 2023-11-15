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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

11/15/2023 12:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة بشكل طفيف ، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة.

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