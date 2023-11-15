قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية شقبا غرب رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بهدم منزل في قرية شقبا، غرب رام الله.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وبدأت بهدم منزل عائلة احمد فتحي نخلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وذكرت العائلة أنها أبلغت بقرار هدم منزلها عبر اتصال هاتفي ورد لها قبل أسبوع من قبل ضابط في جيش الاحتلال.
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