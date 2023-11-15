توجيه عاجل من السيسي بشأن قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بواقع 650 طنا لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: وجه الرئيس المصري بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بواقع 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.
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