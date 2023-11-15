بلومبيرغ: البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك الاحتلال في غزة

بلومبيرغ: البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك الاحتلال في غزة
التاريخ
11/15/2023 12:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك الاحتلال في الحرب ضد غزة.
وقالت الوكالة إن ذلك يأتي مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين ودعوات الإدارة التي تذهب أدراج الرياح.
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