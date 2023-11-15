الأونروا: منشأة تخزين الوقود التابعة لنا في غزة فارغة

الأونروا: منشأة تخزين الوقود التابعة لنا في غزة فارغة
التاريخ
11/15/2023 12:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن منشأتها لتخزين الوقود في غزة باتت فارغة، وإنها ستنهي عمليات الإغاثة قريبا.
وتكافح الوكالة لتقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 600 ألف شخص لجأوا للعيش في المدارس والمرافق الأخرى في جنوب القطاع .
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