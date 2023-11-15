البيت الأبيض يُعلق على اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق البيت الأبيض، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قائلا:" أنّه يجب حماية المستشفيات والمرضى".
وبين المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب :"لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية".
وأضاف: "كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران..يجب حماية المستشفيات والمرضى".
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