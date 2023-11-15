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البيت الأبيض يُعلق على اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء في غزة

11/15/2023 12:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق البيت الأبيض، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قائلا:" أنّه يجب حماية المستشفيات والمرضى".


وبين المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب :"لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية".


وأضاف: "كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران..يجب حماية المستشفيات والمرضى".


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