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امين عمان يعمم تحت طائلة المسؤولية القانونية

11/15/2023 12:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمم امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على المحاسبين ورؤساء الاقسام المعنيين الى تبرئة ذمة اي قطعة ارض مراد طلب تصريح لها لغايات الهدم او القذف الرملي.
وحذر الشواربة في كتاب تم تعميمه بهذه الخدمة عن اصدار تصاريح لغايات الهدم والقذف الرملي دون التطرق لتبرئة الذمة المالية مما يؤدي الى وجود خلل في عملية رد مبالغ التأمينات كون المتعهد هو من يقوم بالدفع في بعض الحالات.
وشدد الشواربة على الالتزام بالتعميم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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