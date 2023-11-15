مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجاً على اقتحام مستشفى الشفاء بغزة - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجمهر العشرات من المتظاهرين أمام البيت الأبيض، فجر اليوم، تنديداً باقتحام مجمع الشفاء في غزة.
وبث صحفي أميركي تسجيلات مصورة على موقع "إكس"، تظهر تجمع عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فجر اليوم الأربعاء.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، وأطلقت النيران على من يخرج من الممر الذي زعم الاحتلال أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء.
MENAFN15112023000208011052ID1107425152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.