مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجاً على اقتحام مستشفى الشفاء بغزة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجمهر العشرات من المتظاهرين أمام البيت الأبيض، فجر اليوم، تنديداً باقتحام مجمع الشفاء في غزة.



وبث صحفي أميركي تسجيلات مصورة على موقع "إكس"، تظهر تجمع عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فجر اليوم الأربعاء.



واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، وأطلقت النيران على من يخرج من الممر الذي زعم الاحتلال أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء.