بايدن يعرب عن تفاؤله بإطلاق سراح أسرى لدى حماس

بايدن يعرب عن تفاؤله بإطلاق سراح أسرى لدى حماس
التاريخ
11/15/2023 12:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن حركة "حماس" ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض امس الثلاثاء.
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