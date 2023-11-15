ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 368 قتيلاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اسمي اثنين من ضباطه قتلا في اشتباكات بقطاع غزة.

كما أعلن الجيش عن إصابة 4 آخرين في معارك بشمال غزة.



ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ التوغل البري إلى 49 قتيلا، كما يرتفع اجمالي القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي الى 368 عسكرياً.