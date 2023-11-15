Wednesday, 15 November 2023 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 368 قتيلاً

11/15/2023 12:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اسمي اثنين من ضباطه قتلا في اشتباكات بقطاع غزة.

كما أعلن الجيش عن إصابة 4 آخرين في معارك بشمال غزة.


ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ التوغل البري إلى 49 قتيلا، كما يرتفع اجمالي القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي الى 368 عسكرياً.

MENAFN15112023000208011052ID1107425150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث