ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 368 قتيلاً

ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 368 قتيلاً
التاريخ
11/15/2023 12:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اسمي اثنين من ضباطه قتلا في اشتباكات بقطاع غزة.
كما أعلن الجيش عن إصابة 4 آخرين في معارك بشمال غزة.
ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ التوغل البري إلى 49 قتيلا، كما يرتفع اجمالي القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي الى 368 عسكرياً.
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