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تحذير أممي من تصاعد أعمال العنف العرقية في السودان

11/14/2023 11:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه لمعلومات «موثوقة» أفادت بوجود «أعمال عنف على نطاق واسع» ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور، منددا بـ «تصاعد» العنف العرقي في السودان.
وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين «نسعى لتأكيد معلومات موثوقة تلقيناها بشأن أعمال عنف على نطاق واسع تستهدف أفرادا من قبيلة المساليت في دارفور وخصوصا في الجنينة» كبرى مدن غرب دارفور.
وأضاف أن هذه المعلومات تشير إلى «أعمال عنف يزعم أن ميليشيات عربية ارتكبتها بين 4 و6 الجاري بتواطؤ محتمل من قوات الدعم السريع» التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل الماضي.
واوضح ان ذلك يشمل «عمليات اغتيال لرجال ونساء» من قبيلة المساليت غير العربية و«معاملة لا إنسانية ومهينة وإبعاد قسري لقبيلة المساليت التي لجأت إلى أرداماتا إحدى ضواحي الجنينة والى مناطق أخرى»، في إشارة أيضا إلى معلومات تتعلق بأعمال عنف ارتكبها «أفراد من ميليشيات المساليت ضد أفراد المجموعة العربية في الجنينة».
وذكر المتحدث الأممي أن «هذه التطورات تظهر للأسف تصاعد النزاع العرقي والطائفي في السودان»، داعيا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمانتين نكويتا سلامي قد قالت مؤخرا إن العنف في السودان يقترب من «الشر المطلق».

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