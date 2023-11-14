مؤسسة البابطين الثقافية تطلق دورة تدريبية في اللغة العربية بالتعاون مع التربية الأساسية

الدورة تشمل مواد «النحو والصرف» و«قواعد الكتابة العربية» و«الخط العربي» من 19 حتى 30 الجاري



انطلاقا من الحرص على تنمية مستويات الطلبة باللغة العربية وموادها، أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية للبنات والبنين بالتعاون مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في مواد «النحو والصرف» و«قواعد الكتابة العربية» و«الخط العربي».

وقالت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في بيان صحافي إن مدة الدورة أسبوعان وتستمر من الأحد 19 الخميس 30 الجاري، وبواقع ساعة واحدة يوميا لكل مادة (عشر ساعات).

وأشارت المؤسسة إلى أن على من يرغب في الاشتراك بالدورة التسجيل لدى سكرتارية قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية المبنى 9، الدور الأرضي، أثناء الدوام الرسمي.

وقال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين إن تعاون المؤسسة مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي يأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديرا لمكانتها بين اللغات العالمية، وإيمانا بأهمية التعليم ودوره الجوهري في اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات وتدريب العقل البشري على التقدم والتطور.

وأكد البابطين أهمية إقامة مثل هذه الدورات في تعزيز وتوطيد ركائز العملية التعليمية عبر نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الطلبة باعتبارها حاضر الأمة ومستقبلها، داعيا المهتمين بهذا البرنامج التدريبي إلى التسجيل بهذه الدورات لما لها من أهمية في اكتساب المعلومات والمهارات اللغوية والخبرات الجديدة.

ويحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة في التخصصات سالفة الذكر بينهم د.محمد محمود في النحو والصرف، ود.رمضان بديني في قواعد الكتابة العربية، وأيمن الحسن في الخط العربي.