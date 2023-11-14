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مدير عام كونا مشاركتنا في الكونغرس العالمي للإعلام فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات

11/14/2023 11:45:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم أهمية مشاركة الكويت في أعمال الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي باعتباره فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات الإعلامية سواء مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي أو العالم.
وقالت د. السالم لـ«كونا» خلال تمثيلها وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري في الكونغرس الذي انطلق في أبوظبي إن هذه المشاركة تنطوي على أهمية خاصة من خلال النقاشات التي ستعقد مع خبراء الإعلام والمتخصصين حول العالم.
وأضافت أن الكونغرس يعكس كذلك أهمية الإعلام خصوصا مع التطور التقني والتكنولوجي في العالم وأيضا اهتمام الدول بتطور الإعلام وصناعته إضافة إلى أهمية المحاور التي يتناولها الكونغرس ككل وهي «الاستدامة» و«الابتكار وأحدث التقنيات في الإعلام» و«الإعلام الرياضي» و«الشباب والتعليم ومستقبل الإعلام» والتحديات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضحت أن هذه المشاركة تعتبر كذلك فرصة لتبادل الخبرات الإعلامية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى مشاركة وكالة «كونا» في الكونغرس بجناح خاص لعرض الخدمات الإخبارية للوكالة والاطلاع على التجارب الأخرى والاستفادة منها في وكالات الأنباء الشقيقة والصديقة.

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