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الكويت تشارك في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2023 في أبوظبي

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك الكويت ممثلة بالمدير العالم لـ (كونا) د.فاطمة السالم في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2023 في أبوظبي بنسخته الثانية بعنوان «صياغة مستقبل قطاع الإعلام» إلى جانب خبراء ومتخصصين من 172 دولة ويتضمن مؤتمرا إعلاميا متخصصا و36 جلسة رئيسية وورش عمل مختلفة.
وتشارك د.السالم ممثلة لوزير الإعلام عبدالرحمن المطيري في فعاليات الكونغرس ومنها جلسة حوارية بعنوان «المستقبل الآن: استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام» في وقت تتوزع المشاركات في الجلسات والفعاليات أيضا على كبار الإعلاميين والأكاديميين في حقول الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ورؤساء وممثلي اتحادات الإذاعة والتلفزيون وشركات البث والإنتاج في العالم.
ويتناول الكونغرس الذي يستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 4 محاور بينها (الاستدامة) و(الابتكار وأحدث التقنيات في الإعلام) و(الإعلام الرياضي) و(الشباب والتعليم ومستقبل الإعلام).
كما يناقش تطوير مؤشرات صناعة الإعلام واستشراف مستقبله وتحدياتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويحتضن الكونغرس العالمي للإعلام مؤتمرا متخصصا ينظم جلسات تطرح مجموعة من أبرز المواضيع الرئيسية في قطاع الإعلام بمشاركة خبراء رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم وتتمحور النقاشات التي سيتم طرحها حول الاتصالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في قطاع الإعلام.
وتتناول الجلسات مواضيع متنوعة بين الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبحث آفاق المنافسة التي يتميز بها كل حقل من تلك الحقول بما يسهم في تعزيز قدرة الإعلام على الاستمرار والتطور علاوة على تسهيل الاتصالات التجارية العالمية وإعادة ابتكار العلامة التجارية في المشهد الإعلامي الجديد.
وإذ يشهد قطاع الإعلام تغييرات متسارعة تدفع الشركات إلى مواكبتها لضمان تحقيق أعلى مستويات النمو والازدهار يبرز الكونغرس العالمي للإعلام كمنصة مثالية تتيح للشركات التواصل مع نخبة عالمية من قادة الفكر في القطاع والتعرف على أحدث التوجهات وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.
كما يضم الكونغرس العالمي للإعلام معرضا لأبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية عن أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في القطاع الإعلامي ويستضيف روادا إعلاميين عالميين لمناقشة آخر المواضيع والتوجهات في هذا القطاع إلى جانب منصات لتبادل المعارف والخبرات تسهم ببلورة ملامح مستقبل الإعلام.
وأعلنت اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام 2023 إطلاق فعالية جديدة تتضمن 4 طاولات مستديرة حول العمل الإعلامي والتحديات التي تواجهه وتعنى بتطوير مؤشرات صناعة الإعلام واستشراف مستقبله على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتعنى الطاولة المستديرة الأولى باتحادات وكالات الأنباء العالمية ومناقشة الدور الذي تؤديه في نشر الأخبار والمعلومات حول العالم والتحديات التي تواجهها في عصر التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة انتشار الأخبار المزيفة.
ويتطرق المشاركون إلى الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الوكالات للتكيف مع المشهد الإعلامي المتطور مع المحافظة على الدقة العالية والحياد والمصداقية ويتناولون بالبحث بعض استراتيجيات العلاقات الدولية لمواجهة التحديات وأفضل السبل للجمع بين وكالات الأنباء ونقاباتها واتحاداتها من أجل التعاون المثمر لمعالجة قضاياها المشتركة بفعالية.
وتعنى الطاولة المستديرة (الإذاعة والتلفزيون والآفاق الجديدة) بالقضايا التي تهم المؤسسات العاملة في مجال الإذاعة والتلفزيون بما في ذلك التطور التقني والأدوات المبتكرة والإبداعية في إيصال الرسالة الإعلامية وإنتاج المواد المكتوبة والمرئية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العملية الإعلامية.
وتتضمن محاور الطاولة المفاهيم الجديدة في مجال الإذاعة والتلفزيون لمواكبة التطور التكنولوجي ومستقبل البث الإذاعي والتلفزيوني الرقمي ووسائط الإعلام الإلكترونية بين الفرص والتحديات وأخلاقيات البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الوسائط المتعددة وتحديات تمويل البث الإذاعي والتلفزيوني.
كما سيتم عقد طاولة مستديرة بعنوان «شركات البث والإنتاج.. التحديات والفرص» وتناقش عدة محاور تتضمن مستقبل شركات البث والإنتاج في ظل التطور التقني وفرص التعاون مع الشركاء متعددي الجنسيات والتحديات الراهنة التي تواجه صناعة البث والإنتاج وتأثير مساهمة هذه الشركات على الصناعات الإبداعية وتأثير الوسائط الرقمية عليها.
وستخصص الطاولة الأخيرة للأكاديميين المتخصصين في الإعلام وتعقد على جلستين تتناولان التقنيات الحديثة في قطاع الإعلام ومن بينها الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي التي فرضت نمطا جديدا وأسست لنهج مختلف في التعامل مع المعلومة وتناولها وطريقة تقديمها للجمهور وأدت إلى أفول نجم بعض وسائل الاتصال وبزوغ فجر وسائل أخرى.
وتناقش الجلسة الأولى تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وتحول وسائل الإعلام.. الفرص والتحديات» عدة محاور تشمل الإبداع والسرد المبني على الذكاء الاصطناع والأخلاق والمساءلة في وسائل الإعلام التي يولدها الذكاء الاصطناع والتحديات في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة وتدريس مواد إعلامية جديدة في المناهج الأكاديمية.
وتتناول الجلسة الثانية تحت عنوان «بناء الجسور بين الأوساط الأكاديمية والصناعة» عدة محاور تتضمن المبادرات التعاونية للتعليم والبحوث الإعلامية وشراكات الصناعة والأوساط الأكاديمية والتبادل الثنائي الاتجاه وتأثير مساهمة الصناعة على البحث الأكاديمي وإعادة التفكير في منهجيات البحث لدراسات الوسائط الرقمية ومناهج متعددة التخصصات ودمج الدراسات الإعلامية مع العلوم الأخرى.

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