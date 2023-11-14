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معهد الأبحاث يطلق تقريرا حول آفاق الطاقة في الكويت لعام 2023

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‎‏‏أطلق معهد الكويت للأبحاث العلمية تقريرا حول «آفاق الطاقة في الكويت لعام 2023» الذي يهدف إلى النظر في العلاقة بين الأمن والتحول في نظام الطاقة بالكويت.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد أحمد الملا في كلمة خلال حفل أقامه المعهد بمناسبة الإصدار إن التقرير يعد مرجعا وطنيا لقطاع الطاقة في الكويت إذ يهدف إلى إظهار النتائج المحتملة الناتجة عن سياسات الطاقة الوطنية المعتمدة المحددة.
وأكد الملا أن التقرير لم يقتصر على البيانات الدولية بل يمتد كذلك ليشمل تحديث بيانات العرض والطلب على الطاقة باستخدام إحصائيات الطاقة المحلية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة.
بدورها، قالت مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد د.فتوح الرقم في كلمة مماثلة إن إعداد هذا التقرير تم من قبل مجموعة من الباحثين والمهنيين من فريق سياسات الطاقة التابع للبرنامج.
وأضافت الرقم أن التقرير تم إعداده أيضا بمشاركة فريق من المختصين من مختلف جهات الدولة مثل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والإدارة المركزية للاحصاء وإدارة الإحصاءات بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإدارة الأبحاث الصناعية بالهيئة العامة للصناعة.
وأوضحت أن الفريق تمكن من تطوير إحصائيات الطاقة المحلية لتكون أكثر دقة لتمثل نظام الطاقة في الكويت مشيرة إلى أنه تمت مقارنة الإحصائيات المحلية بأرصدة الطاقة لدى وكالة الطاقة الدولية لمعايرة النماذج وتوقعاتها الواردة في التقرير.
‎وقدم الباحث العلمي بمركز أبحاث الطاقة والبناء د. يوسف العبدالله عرضا مرئيا بعنوان «آفاق الطاقة حتى عام 2040» شرح خلاله تحديثات شاملة حول قطاع الطاقة في الكويت بناء على نموذج الطاقة الكويتي والذي سيكون بمنزلة الأساس لمعالجة التطورات في قطاع الطاقة محليا للعقود القادمة وتعزيز التنسيق بين المعنيين بمجال الطاقة في الدولة.
من جهتها، قدمت الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية محاضرة «العلاقة بين الأمن والتحول في نظام الطاقة في الكويت» أوضحت خلالها ضرورة التصدي للتحديات المتعلقة في هذا المجال وذلك من أجل بناء استراتيجية طاقة أكثر أمنا وتنوعا واستدامة وفقا للمستجدات المحلية والدولية.

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