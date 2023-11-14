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مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة زار مقر تدريبات منتسبي الدفعة الخامسة من مبادرة حملة شركاء لتوظيفهم

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري بزيارة لمقر تدريبات منتسبي الدفعة الخامسة من مبادرة حملة «شركاء لتوظيفهم» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون الاستراتيجي المشترك مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وبإشراف مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت للاطلاع على منهجية سير ذلك التدريب وبحضور الجهات المشاركة والداعمة.
وقال المطيري إن الجولة بدأت بشرح مدير عام جمعية البناء البشري م.عواطف السلمان لآلية ومنهجية التدريب من خلال زيارة الفصول التدريب بمختبر الحاسب الآلي المكون من فصلين ومن ثم قاعة تدريب المكون من فصلين أيضا، حيث إن الطاقة الاستيعابية لكل فصل 10 طلاب، 12 ساعة بالأسبوع لمدة 36 أسبوعا، عدد المنتسبين 100 طالب يتم تقسيمهم لقاعات التدريب، وذلك خلال الفترة الصباحية.
وأوضح الحميدي ان الهيئة أشادت بجهود الهيئة العامة لشؤون القصر لدعمها جمعية البناء البشري لهذه المبادرة، كما أشاد بجهود المدربين والقائمين ومساندة القطاع المصرفي والجهات الداعمة التي ساهمت مشكورة في توفير مقاعد وظيفية للمتدربين من ذوي الإعاقة بعد اجتياز فترة التدريب.
وأضاف المطيري ان هذه المبادرات الوطنية والإنسانية العظيمة تسهم بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز الخيارات والفرص في دمجهم بالمجتمع، مثمنا دور جامعة الكويت بتوفيرها مقر للبرنامج التدريبي ودعمها من خلال الدراسات المسحية والبحوث الداعمة لإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وفي نهاية الزيارة تمنى المطيري لجميع المتدربين التوفيق والسداد باجتياز هذا التدريب لتأهيلهم بالشكل الذي يناسب قدراتهم ومهاراتهم البدنية والذهنية والعقلية.

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