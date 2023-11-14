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القمص بيجول زار ديوان البابطين وأشاد بإطلاق مبادرة نشر ثقافة السلام على نطاق دولي

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
قام راعي كاتدرائية مار مرقس بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي بزيارة إلى ديوان البابطين، حيث التقى بالشاعر عبدالعزيز البابطين وأبنائه ورواد الديوانية الكرام، واتسم اللقاء بجو من الود والمحبة.
وقد أشاد القمص بيجول بجهود عبدالعزيز البابطين في تبني وإطلاق «مبادرة نشر ثقافة السلام» على نطاق دولي والتي حظيت بمباركة من «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، ونظم لها منتديين الأول في مقر محكمة العدل الدولية في «لاهاي» والثانية في جمهورية مالطا بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلين عن منظمات دولية.
ولفت إلى أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، أعدت وطورت «المنهج النموذج لتدريس ثقافة السلام» في مختلف المراحل الدراسية حول العالم، ليستأنس به الخبراء في التعليم ويعدون من خلاله 17 منهجا.
وأضاف ان من الجهود الأخرى في هذا الاتجاه افتتاح المؤسسة قبل عدة أعوام كرسي عبدالعزيز سعود البابطين من أجل ثقافة السلام في مدينة روما بإيطاليا، كما عهدت المؤسسة إلى المركز الأوروبي المشترك بين الجامعات للديموقراطية وحقوق الإنسان أن يباشر تدريس ثقافة السلام من خلال الـ 100 جامعة التي يضمها من مختلف دول العالم.
وقد حيا القمص بيجول هذه الجهود التي تصب في صالح ترسيخ ثقافة السلام وتحسين أوضاع الإنسان في كل مكان وجعل العالم أكثر أمانا وأفضل حال.

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