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العجمي كيبك حققت معدلات قياسية بتشغيل أكبر مصفاة بالشرق الأوسط دون حوادث وأضرار

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) سعد العجمي ان الشركة حققت معدلات قياسية عالمية، حيث تم انجاز 60 مليون ساعة عمل آمنة من اي حوادث في ايام العمل بتشغيل أكبر مصفاة بالشرق الاوسط دون حوادث وأضرار بفضل سواعد ابناء الكويت وما يتمتع به عمال «كيبك» من كفاءة ووعيهم، والتزامهم بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية.
وأكد العجمي، في تصريح صحافي، ان هذا الانجاز التاريخي هو تجسيد عملي وحقيقي لرؤية الادارة التنفيذية لقيم الشركة المبنية على الالتزام الكامل بجميع المعايير العلمية العالمية.
وقال العجمي: نحن عمال شركة «كيبك»، نعي الهدف الرئيسي من انشاء الشركة في توفير منتجات نفطية عالية الجودة، ونطمح لتحقيق التشغيل الكامل لمصفاة الزور قبل نهاية هذا العام، وهذا ما تحقق بتحقيق 50 مليون دينار ارباحا صافية خلال شهر سبتمبر فقط.
من جانبه، بين امين سر النقابة عبدالله الهاجري أهمية تضافر جهود المجاميع المختلفة وتفاني العاملين فيها يسهم بشكل واضح في تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لدعم رؤية الكويت وتحقيق ارباح قياسية، وهذا لا يمكن ان يتحقق دون استئناف الدورات الخارجية لزيادة الخبرة للعاملين.
بدوره، أكد عضو النقابة سلطان الصابري ان ما يمر به العاملون في القطاع والشركة يستوجب الالتفات والاستعجال بملف الاعمال الخطرة والشاقة في القطاع، مشددا على دور وزير النفط في تذليل العقبات لحسم هذا الملف العالق.
وناشد الصابري في ختام تصريحاته رئيس مؤسسة البترول بسرعة انجاز الملف العالق ودعم التنسيق بين مختلف الجهود، مؤكدا انه من غير المعقول عدم تصنيف عمال «كيبك» ضمن الاعمال الشاقة في ظل المشاكل والظروف الصعبة التي يعملون بها.

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