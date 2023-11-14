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الاتحاد الوطني للموظفين التقينا وكيل ديوان الخدمة وطرحنا مطالب الطبقة العاملة

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن أمين سر الاتحاد الوطني للموظفين عامر الديحاني أن الاتحاد واستكمالا للجهود التي يقوم بها لخدمة الطبقة العاملة من خلال لقاء المسؤولين في الدولة وطرح مقترحاته لتوفير الأجواء وبيئة العمل المناسبة لهذه الشريحة فقد شكل وفدا للقاء وكيلة ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي، وضم الوفد رئيس الاتحاد د.خالد البراك، وأمين الصندوق محمد الكندري.
وأوضح الديحاني أن وفد الاتحاد طرح خلال اللقاء عددا من القضايا العالقة، منها منح إجازة دراسية للموظفين بجهات الدولة براتب كامل لإتاحة الفرصة للراغبين منهم باستكمال دراستهم، وتمكين الموظف من حضور محام معه في حال تعرضه لتحقيق إداري، وبعض البدلات العالقة في ديوان الخدمة المدنية ومن ضمنها على سبيل المثال بدل إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي، والبدلات الخاصة بوزارة التجارة، وعدد من البدلات الخاصة بالنقابات التابعة للاتحاد الوطني للموظفين.

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