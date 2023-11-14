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ملست آسيا يعلن نتائج مسابقة الكويت المدرسية السنوية الـ 17 في التطبيقات الصناعية

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا)، ومقره الكويت، اختتام مسابقة الكويت المدرسية السنوية السابعة عشرة في التطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي، والتي نظمها بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية، وأقيمت بعنوان «تكنولوجيا الزراعة الحديثة» وشارك في تصفياتها النهائية 100 طالب من مدارس المرحلتين المتوسطة والابتدائية بعد تصفيات في المدارس المشاركة شملت 210 طلاب.
وأكد نائب رئيس المنظمة العالمية «ملست» والرئيس الإقليمي لمكتب ملست آسيا م.عدنان المير أن كل مدرسة شاركت في التصفيات النهائية، بمسابقة المتوسط مثلها فريق مكون من 3 طلاب بإشراف مدرب، ومسابقة الابتدائي مثلها فريق مكون من 4 طلاب، مشيرا إلى أن «المراكز الثلاث الاولى لتصفيات المرحلة المتوسطة فازت بها في المركز الاول مدرسة عبدالله بن حذافة المتوسطة بنين من منطقة الفروانية، وفي المركز الثاني مدرسة ابن النفيس المتوسطة بنات من منطقة حولي، والمركز الثالث فازت به مدرسة سيف الدولة المتوسطة بنين من منطقة العاصمة»، مضيفا «فيما يتعلق بنتائج المرحلة الابتدائية فجاء بالمراكز الأول والثاني والثالث (المجموعة الاولى والثانية والرابعة) مدرسة عبدالعزيز الغربللي الابتدائية بنين».
ووجه الرئيس الاقليمي لمكتب ملست آسيا الشكر إلى مريم فرحان العنزي الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية لرعايتها حفل اختتام المسابقة وتصفياتها النهائية، مشيرا الى ان ختام الدورة الـ 17 لمسابقة الكويت المدرسية السنوية السابعة عشرة في التطبيقات الصناعية شارك بها 60 طالبا من المرحلة المتوسطة و40 من المرحلة الابتدائية بنين بكل المناطق التعليمية، مبينا أن المكتب نظم سلسلة اجتماعات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل للمعلمين للتعريف بنظام المسابقة ومنهاجياتها ومراحلها ونظمها وآليات تحكيمها، مشيدا بتعاون «التربية» ومشاركتها الواسعة بفعاليات ومسابقات «ملست» وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية وتحقيق أهدافها المساهمة في بناء قدرات الطلاب.
في السياق ذاته، ألقى الطالب عبدالرحمن بورزق، من ثانوية الاصمعي، كلمة الطلاب وقال فيها «أنا أحد رواد نوادي العلوم والتكنولوجيا التي أسستها المنظمة العالمية ملست منذ كنت طالبا في الصف السابع المتوسط، وتم تدريبي أنا وزملائي في المنظمة لنكون قيادات لنوادي العلوم والتكنولوجيا في مدارسنا، وشاركت في العديد من البرامج والأنشطة التي تقيمها ملست سنويا ومنها المعرض الكويتي الفرنسي، والمؤتمر العلمي للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية، ومسابقة التطبيقات الصناعية، ومسابقة الكهرباء، ومسابقة الروبوت، ومسابقة الذكاء الاصطناعي، ومسابقة الأردوينو، فضلا عن برامج متنوعة داخل المدرسة وخارجها»، مضيفا «فزت في أكثر من مسابقة داخل المنظمة وخارجها، ورشحتني المنظمة لتمثيل بلدي الكويت في الملتقى العلمي الآسيوي الذي أقيم في الامارات، وكما شاركت في معسكر تأهيل الشباب بالصين، وفي هذه المناسبة أود أن أقدم خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذه المنظمة لدورها في تأهيل الشباب الكويتي وصقل مهاراتهم ليساهموا في خدمة بلدنا الغالي وبناء نهضته، وأنصح زملائي الطلاب بالمشاركة في البرامج والأنشطة التي تقيمها المنظمة لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية».

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