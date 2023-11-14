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بالفيديو السفير الكوري اهتمام كويتي متزايد بثقافة وطعام كوريا

11/14/2023 11:45:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظمت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت «درس الطهي الكوري» في مقر السفارة، وذلك بالتعاون مع أعضاء «الديوانية الثقافية الكورية - الكويتية» (هان-كوت) والتي يبلغ عدد منتسبيها نحو 1000 شخص، وبحضور العديد من أعضاء الديوانية، وتم خلال الدرس عرض أساليب تحضير وطهي الوجبات الكورية، وذلك كأحد أنشطة تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
وقد شارك خلال الفعالية الشيف الشهير جونهيوك لي، وتابع نحو 50 من المدعوين، في دروس الطبخ وتحضير الوجبات، وعلمهم كيفية إعداد أطباق مميزة مثل تتيوكبوكي (كعك الأرز الحار)، والبولقوقي (لحم البقر المتبل)، وكيمتشي جيون (فطيرة الكيمتشي) التي تعد الأكثر شهرة في المطبخ الكوري الموجودة على طاولة الطعام اليومية.
من جانبه، أكد سفير كوريا الجنوبية لدى بلاد بيونغ تشونغ-ها علي أهمية الطعام كعنصر من عناصر التبادل الثقافي وجسر من جسور التواصل بين الشعوب.
وأوضح في تصريحات للصحافيين، أن «دروس الطبخ الكوري كانت أكثر من مجرد درس في الطبخ، فقد كانت احتفالا بالصداقة والاحترام المتبادل بين الثقافتين»، مشيرا إلى أن «الطلب على تعلم الثقافة الكورية أخذ في الازدياد بين الكويتيين، ومن بينها تعلم اللغة الكورية، والإقبال على المطبخ الكوري، والدراما الكورية».
وأكد أن افتتاح مركز تعليم اللغة الكورية في جامعة الكويت سيعزز من التبادل الثقافي، لافتا إلى أن الطلاب المسجلين لتعلم اللغة تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما، من رجال وسيدات».
ولفت السفير إلى انه ألغى مهرجان «طعام الشوارع» بسبب الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة.
وأشار إلى أن بعض رواد «الديوانية» يزورون كوريا بشكل منتظم، ونحن ندعوهم إلى كل فعالياتنا، موضحا أن الطلب على المنتوجات الكورية من مأكولات ومستحضرات تجميل في الكويت بدأ يرتفع بشكل لافت.
وبين أن بلاده بدأت التعاون مع الكويت بمجال «المزارع الذكية» في منطقة الوفرة للمحافظة على الأمن الغذائي في البلاد، معربا عن اتساع رقعة هذه المزارع في الكويت.
وإذ أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا أنها تسير على الطريق الصحيح في المجالات كافة، أوضح السفير الكوري الجنوبي ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي اتجاه لتعاون طبي بين البلدين، بأن «المحادثات مستمرة بين الجانبين، ونأمل أن نتوصل إلى حلول إيجابية ترضي الطرفين».

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