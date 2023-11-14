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الطائرة الـ 19 من جسر إغاثة غزة حملت 40 طنا مساعدات غذائية وطبية

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ19 من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله مبارك الجوية متجهة إلى مطار العريش على متنها مواد غذائية ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر خالد الزيد في تصريح لـ«كونا» إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد أن الكويت سارعت منذ بداية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الاشقاء في قطاع غزة الى تقديم المعونات العاجلة وإرسال طائرات إغاثة محملة بالأغذية والأدوية وسيارات الاسعاف بصورة عاجلة، مشيدا بكل الجهود الكويتية لإغاثة الاشقاء في القطاع.
وأضاف أن المساعدات الكويتية تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية واستجابة للأوامر السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وأكد الزيد أهمية إدخال جميع المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بسبب الحاجة الماسة لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت قصف الاحتلال المتواصل وسط شح في الإمدادات الطبية والغذاء ومياه الشرب والوقود.
وأشار الى خروج عدد من المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، موضحا أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.
وقال الزيد إن الجمعية فتحت باب التبرع من خلال الموقع الالكتروني «أغيثوا فلسطين» مشيرا الى أن الوضع الذي يمر به الاشقاء في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الانسانية لإغاثتهم بشكل عاجل.
ويأتي الجسر الكويتي بتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وبتعليمات من القيادة السياسية الكويتية لتلبية احتياجات سكان غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

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