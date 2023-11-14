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الكويت تشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بالإمارات

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ 28 من مؤتمر «الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ» هذا العام، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر في مدينة دبي، بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية وعدة جهات حكومية كممثلين لجهود الكويت في الحد من تأثير التغير المناخي بمشاركة أكثر من 120من قادة الدول والحكومات.
ويعقد المؤتمر سنويا لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي ووضع التزامات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومناقشة أزمة الطاقة المتزايدة والتركيزات القياسية لغازات الاحتباس الحراري.
وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 28»، يواصل الصندوق الكويتي للتنمية دوره الفعال في دعم الجهود البيئية على المستوى العالمي، متماشيا مع التزام الكويت نحو تحقيق أهداف رؤية كويت 2035 والتي ترتكز على الاستدامة البيئية.
ويشارك الصندوق هذا العام بجناح الكويت، حيث سيقدم عدة محاضرات خلال المؤتمر لمناقشة التغير المناخي وسبل الحد من التغير منه، مركزا على مشاريع الصندوق في مجالات الطاقة المتجددة، المياه، والزراعة المستدامة.
ويؤكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أهمية مواصلة الجهود المشتركة للتصدي للتحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى أهمية «COP 28» كمنصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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