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شامل 9 يطور مفهوم الاستجابة لإدارة الطوارئ والأزمات

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الاجتماع التنسيقي الأول لتمرين «شامل 9» الذي عقد بحضور ممثلين عن 34 جهة حكومية.
وقالت «الإطفاء» في بيان صحافي، إن الفريق المكراد رحب بالجهات المشاركة لاهتمامها بمثل هذا الحدث السنوي الذي يتم من خلاله العمل على تطوير الكوادر البشرية للتعامل الفعال مع الأزمات والكوارث بمختلف ظروفها.
وذكرت أن هذا الاجتماع يعتبر امتدادا للتمارين السابقة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا، موضحا أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة.
من جهته، قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر وفق البيان، إن التمرين يهدف كذلك إلى تبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة مما يعكس سرعة الاستجابة وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات.
وتضمن الاجتماع شرحا تفصيليا اطلعت عليه الجهات المشاركة عن معضلات التمرين التي سيتم تنفيذها وفقا للسيناريو العام «القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث».

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