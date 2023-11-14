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الرابطة العالمية للتنمية المستدامة كرمت سفيرنا في لندن

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّمت الرابطة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة حاليا سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي نظير مساهماته الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بؤر مختلفة من العالم في إطار السياسة الخارجية للكويت والرامية إلى دعم التنمية وتمويل مشاريعها في الدول النامية.
جاء ذلك أثناء فعاليات مؤتمر الرابطة السنوي الـ20 الذي يعقد على أمد يومين في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع القرار والأكاديميين والاستـــشاريين من مختلف أنحــــاء العالم.
واختارت الرابطة السفير العوضي ضمن «رواد الاستدامة» لدعمه لبرنامج الرابطة خلال عام 2023 في بريطانيا ولجهوده خلال عمله في السلك الديبلوماسي الكويتي في متابعة أجندة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة وبرامج تنموية ومشاريع بنى تحتية في الدول التي عمل بها في منطقة البحر الكاريبي التي نفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم.

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