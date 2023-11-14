الدوسري ناقشنا مع وكيل الشؤون صرف بدل النوبة للعاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع عقده وأعضاء مجلس الإدارة مع وكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري بشأن اللجنة المشتركة للمطالب العمالية.
وقال الدوسري في تصريح صحافي انه تم بحث ومناقشة العديد من المطالب التي قدمت لوكيل الوزارة، ومنها: متابعة طلب النقابة لصرف بدل النوبة أ وب للعاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية، حيث أوضح المطيري أنه تمت مخاطبة قطاع الرعاية الاجتماعية لموافاة قطاع الشؤون المالية والدارية بكشوفات الموظفين الذين سيتم تكليفهم العمل بنظام النوبة، إلى جانب بحث الطلب المقدم من النقابة لإدارة الخدمات العامة بصرف بدل النوبة، وتم تحويل الكتاب من وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية لاتخاذ اللازم.
وأضاف الدوسري: وافقت النقابة على مقترح الوكيل للمشاركة في إعداد دورات تدريبية للموظفين وتنمية قدراتهم، وذلك استمرارا للشراكة والتعاون بين النقابة والوزارة، مثمنا جهود النقابة لما يصب في مصلحة العاملين بالوزارة.
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