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الدوسري ناقشنا مع وكيل الشؤون صرف بدل النوبة للعاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع عقده وأعضاء مجلس الإدارة مع وكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري بشأن اللجنة المشتركة للمطالب العمالية.
وقال الدوسري في تصريح صحافي انه تم بحث ومناقشة العديد من المطالب التي قدمت لوكيل الوزارة، ومنها: متابعة طلب النقابة لصرف بدل النوبة أ وب للعاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية، حيث أوضح المطيري أنه تمت مخاطبة قطاع الرعاية الاجتماعية لموافاة قطاع الشؤون المالية والدارية بكشوفات الموظفين الذين سيتم تكليفهم العمل بنظام النوبة، إلى جانب بحث الطلب المقدم من النقابة لإدارة الخدمات العامة بصرف بدل النوبة، وتم تحويل الكتاب من وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية لاتخاذ اللازم.
وأضاف الدوسري: وافقت النقابة على مقترح الوكيل للمشاركة في إعداد دورات تدريبية للموظفين وتنمية قدراتهم، وذلك استمرارا للشراكة والتعاون بين النقابة والوزارة، مثمنا جهود النقابة لما يصب في مصلحة العاملين بالوزارة.

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