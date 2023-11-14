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عبدالله صفر يشارك في معرض الكتاب الدولي

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تهاني الراسبي
أعرب الكاتب عبدالله صفر عن استعداده التام لبدء افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين يوم الاربعاء 22 الجاري. واشار صفر الى اصداره الثامن الجديد الذي يحتوي على 7 صفحات فقط ويحمل عنوان «أنا عبدالله صفر.. انتظر البرزخ ـ نحن أبناء قابيل»، ويتطرق فيه الى عالم البرزخ وفلسفة الحياة البشرية منذ نشأة هابيل وقابيل. واضاف ان أحداث الكتاب تدور حول رجل يفتح عينيه ليجد نفسه في ثلاجة الموتى، ومن هنا تبدأ الصراعات النفسية وجلد الذات ومحاسبة النفس والوازع الديني وملذات الحياة قبل الموت، وبالنهاية اختتم صفر بكلماته «الحياة حلم والموت هو الواقع».

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