التواصل الحضاري 85 حافظا للقرآن تخرجوا بدعم أمانة الأوقاف

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظمت الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري حفل ختام فعاليات الفصل النهائي للمشروع القرآني لخدمة القرآن الكريم لـ 3 مراحل: البراعم والنشء والإتقان برعاية ودعم الأمانة العامة للأوقاف لتكريم وتخريج 85 حافظا وحافظة بحضور إسلام العميري مراقب إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي وموظفي الجمعية.
وفي هذا الإطار أكد د.صالح السعيدي عضو مجلس الإدارة، أنه تم تكريم الحفاظ والمعلمين عن الفصل الثالث من المشروع.
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