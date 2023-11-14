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التواصل الحضاري 85 حافظا للقرآن تخرجوا بدعم أمانة الأوقاف

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري حفل ختام فعاليات الفصل النهائي للمشروع القرآني لخدمة القرآن الكريم لـ 3 مراحل: البراعم والنشء والإتقان برعاية ودعم الأمانة العامة للأوقاف لتكريم وتخريج 85 حافظا وحافظة بحضور إسلام العميري مراقب إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي وموظفي الجمعية.
وفي هذا الإطار أكد د.صالح السعيدي عضو مجلس الإدارة، أنه تم تكريم الحفاظ والمعلمين عن الفصل الثالث من المشروع.

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